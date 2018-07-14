Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

В субботу, 14 июля, в Москве день городского транспорта. С профессиональным праздником — машинистов метро, водителей автобусов и троллейбусов, а также железнодорожников и сотрудников службы такси — поздравил мэр столицы Сергей Собянин, передает «ТВ Центр».

Город отмечает его всего во второй раз, но история развития столичного транспорта насчитывает почти 150 лет. Организаторы подготовили обширную развлекательную программу. Выставки ретро автомобилей, где можно увидеть, на чем ездили москвичи в середине прошлого века. А также викторины на знание правил дорожного движения, массовые заезды и фантастические шоу. Одно из них проходит на ВДНХ. Там экстремальные трюки демонстрирует пилотажная группа Госавтоинспекции и команды по мотофристайлу.