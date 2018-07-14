Ещё
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником 

ТВ Центр 14 июля 2018
Фото: ТВ Центр
В субботу, 14 июля, в Москве день городского транспорта. С профессиональным праздником — машинистов метро, водителей автобусов и троллейбусов, а также железнодорожников и сотрудников службы такси — поздравил мэр столицы Сергей Собянин, передает «ТВ Центр».
Город отмечает его всего во второй раз, но история развития столичного транспорта насчитывает почти 150 лет. Организаторы подготовили обширную развлекательную программу. Выставки ретро автомобилей, где можно увидеть, на чем ездили москвичи в середине прошлого века. А также викторины на знание правил дорожного движения, массовые заезды и фантастические шоу. Одно из них проходит на ВДНХ. Там экстремальные трюки демонстрирует пилотажная группа Госавтоинспекции и команды по мотофристайлу.
ТВ Центр: последние новости
Более 200 Артемов и 22 Игоря родились в Москве во время ЧМ Собянин открыл фонтаны Центральной аллеи на ВДНХ после реставрации Крымский мост за два месяца пересекли 1 млн автомобилей
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым228
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина274
Крым парализовало
Франция закрывает торгпредство в России68
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение