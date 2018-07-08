С. Собянин: Общественный транспорт Москвы входит в тройку лучших в мире

Московский государственный университет начал проводить очень серьезную аналитическую работу по аккумуляции всех знаний в области транспорта и, обобщив все эти данные Москвы и других мегаполисов мира, они говорят, что наш общественный транспорт находится в тройке лучших систем мира. Я встречался с ведущими компаниями и они подтверждают, говорят, что действительно Москва в последние годы сделала прорыв в области развития общественного транспорта, скорости и комфортности», — сказал С. Собянин.

Мэр также напомнил, что в столице создана интеллектуальная транспортная система на которую работает тысячи датчиков и видеокамер, установленных по всем дорогам.

«Умные светофоры реагируют на движение, подстраиваются под них, чтобы выбрать оптимальный режим.

Все эти потоки можно состыковать и выравнять расписание так, чтобы автобус приходил ко времени прибытия электрички, состыковать с работой других видов общественного транспорта и за счет оптимизации движения, мы получаем до 15% эффекта улучшения движения», — отметил мэр.

Он также напомнил, что благодаря этой системе в столице сократилось число дорожно-транспортных происшествий.

«Умные камеры видят все, что происходит, тех, кто нарушает движение и правила движения — наказывают, но за эти годы при введении этой системы количество ДТП на дорогах уменьшилось в 2,5 раза, на четверть снизилось количество ДТП, которые приводят к серьезным травмам, гибели пассажиров — это тысячи спасенных жизней и тысячи людей, которые сохранили свое здоровье», — подчеркнул С. Собянин.