Общественный транспорт Москвы вошел в тройку лучших в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система общественного транспорта столицы вошла в тройку лучших в мире. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, ученые Московского госуниверситета провели аналитическую работу по системе транспорта Москвы, обобщив данные столицы и других мегаполисов мира.

«Я встречался с ведущими компаниями и они подтверждают, говорят, что, действительно, Москва в последние годы сделала прорыв в области развития общественного транспорта, скорости и комфортности», — сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что бесперебойную работу общественного транспорта в Москве обеспечивает современная интеллектуальная система, включающая тысячи датчиков и камер видеонаблюдения. С помощью «умных светофоров», реагирующих на дорожную ситуацию, отслеживается загруженность и поток транспорта. Также ведется борьба с пробками на дорогах Москвы.

По словам Собянина, с 2012 года число аварий сократилось в 2,5 раза благодаря системе распознавания, отслеживающей и регистрирующей номер автомобиль нарушителя. Также удалось синхронизировать работу различных видов транспорта.