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Общественный транспорт Москвы вошел в тройку лучших в мире
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Общественный транспорт Москвы вошел в тройку лучших в мире 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил результаты аналитических исследований, которые провели специалисты Московского государственного университета им. Ломоносова.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система общественного транспорта столицы вошла в тройку лучших в мире. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, ученые Московского госуниверситета провели аналитическую работу по системе транспорта Москвы, обобщив данные столицы и других мегаполисов мира.
«Я встречался с ведущими компаниями и они подтверждают, говорят, что, действительно, Москва в последние годы сделала прорыв в области развития общественного транспорта, скорости и комфортности», — сказал Собянин.
Градоначальник отметил, что бесперебойную работу общественного транспорта в Москве обеспечивает современная интеллектуальная система, включающая тысячи датчиков и камер видеонаблюдения. С помощью «умных светофоров», реагирующих на дорожную ситуацию, отслеживается загруженность и поток транспорта. Также ведется борьба с пробками на дорогах Москвы.
По словам Собянина, с 2012 года число аварий сократилось в 2,5 раза благодаря системе распознавания, отслеживающей и регистрирующей номер автомобиль нарушителя. Также удалось синхронизировать работу различных видов транспорта.
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