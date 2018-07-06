Читальни модернизируют по программе «Московские библиоцентры»

За ближайшие пять лет благодаря проекту столичные библиотеки приведут в порядок.

На Совете директоров публичных библиотек столицы, который состоялся в центре имени Анны Ахматовой была принята программа реализации проекта «Московские библиоцентры», который стартовал в этом году.

В 14 читальнях произведут текущий, косметический ремонт, в 21 подготовят проектно-сметные документы для проведения капитального ремонта в будущем году. Так, в каждом административном округе столицы планируется обновлять по две-три библиотеки. В дальнейшем ежегодно будут ремонтировать по 50 библиотек, в 20 из которых будет капитальный ремонт, а в 30 — формироваться смета для следующего преобразования.

— Площадки для модернизации будут выбраны на конкурсной основе, — сказал Министр, — среди библиотек с лучшими стратегиями развития. Именно они будут отремонтированы в приоритетном порядке.

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