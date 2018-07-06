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Читальни модернизируют по программе «Московские библиоцентры»
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Читальни модернизируют по программе «Московские библиоцентры» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
За ближайшие пять лет благодаря проекту столичные библиотеки приведут в порядок.
На Совете директоров публичных библиотек столицы, который состоялся в центре имени Анны Ахматовой была принята программа реализации проекта «Московские библиоцентры», который стартовал в этом году.
— В ближайшее время в 35 наиболее востребованных и посещаемых москвичами библиотеках начнутся ремонтные работы, — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, — На эти цели мэр Москвы Сергей Собянин в этом году выделил 246 280 рублей.
В 14 читальнях произведут текущий, косметический ремонт, в 21 подготовят проектно-сметные документы для проведения капитального ремонта в будущем году. Так, в каждом административном округе столицы планируется обновлять по две-три библиотеки. В дальнейшем ежегодно будут ремонтировать по 50 библиотек, в 20 из которых будет капитальный ремонт, а в 30 — формироваться смета для следующего преобразования.
— Площадки для модернизации будут выбраны на конкурсной основе, — сказал Министр, — среди библиотек с лучшими стратегиями развития. Именно они будут отремонтированы в приоритетном порядке.
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Правительство Москвы активно поддерживает городские библиотеки и утвердило их список на модернизацию. Уже в этом году читатели смогут не только пользоваться книжными фондами, но и получать в читальных стенах другие сервисы на базе цифровых технологий. Залы библиотек станут более удобными и «по-домашнему» уютными, при них появятся кафе (далее…).
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