В парках отметят День семьи, любви и верности

Праздничную программу для людей старшего поколения подготовили в столичных парках ко Дню семьи, любви и верности.
На этой неделе в рамках программы «Московское долголетие» москвичи смогут принять участие в мастер-классах, послушать известных личностей и научиться танцевать танго и зумбу.
А в воскресенье 8 июля на концертных площадках в парках пройдут выступления известных музыкантов.
Так, в саду имени Баумана выступят финалистки шоу «Голос» и детский ансамбль «Калинка». Также на сцену выйдут Тутта Ларсен и Ирена Понарошку. В Парке Победы на Поклонной горе исполнят известные советские песни, а в парке «Фили» помимо известных музыкантов выступит сатирик Анатолий Трушкин.