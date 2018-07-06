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В парках отметят День семьи, любви и верности
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День семьи, любви и верности москвичи отметят в парках 

Авторадио 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Праздничную программу для людей старшего поколения подготовили в столичных парках ко Дню семьи, любви и верности.
На этой неделе в рамках программы «Московское долголетие» москвичи смогут принять участие в мастер-классах, послушать известных личностей и научиться танцевать танго и зумбу.
А в воскресенье 8 июля на концертных площадках в парках пройдут выступления известных музыкантов.
Так, в саду имени Баумана выступят финалистки шоу «Голос» и детский ансамбль «Калинка». Также на сцену выйдут Тутта Ларсен и Ирена Понарошку. В Парке Победы на Поклонной горе исполнят известные советские песни, а в парке «Фили» помимо известных музыкантов выступит сатирик Анатолий Трушкин.
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