В парках отметят День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности москвичи отметят в парках

Праздничную программу для людей старшего поколения подготовили в столичных парках ко Дню семьи, любви и верности.

На этой неделе в рамках программы «Московское долголетие» москвичи смогут принять участие в мастер-классах, послушать известных личностей и научиться танцевать танго и зумбу.

А в воскресенье 8 июля на концертных площадках в парках пройдут выступления известных музыкантов.