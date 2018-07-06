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Сокольническую линию метро могут продлить
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Власти Москвы планируют продлить Сокольническую линию до станции «Столбово-2» 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Власти Москвы планируют продлить Сокольническую линию столичной подземки еще на одну станцию — "Столбово-2", которая впоследствии будет соединена со станцией Большой кольцевой линии "Улица Новаторов". Об этом в пятницу сообщил журналистам первый заместитель главы департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
"Все строительно-бетонные работы от "Саларьево" до "Столбово" практически завершены. Сейчас ведутся работы на станции "Столбово", есть перспектива появления станции "Столбово-2", это будет относиться к (станции) "Улица Новаторов". Уже закладываем эту станцию метро заранее, чтобы интегрировать (со "Столбово")", — сказал Аксенов.
По его словам, технический пуск Сокольнической ветки метро от "Саларьево" до "Столбово" планируется до конца года.
Как сообщалось, в марте 2018 года столичный департамент по конкурентной политике объявил конкурс на строительство новых станций Сокольнической линии метро с начальной ценой контракта более 41 млрд рублей. Планируется, что контракт будет исполнен осенью 2019 года. Генподрядчик обязуется построить четыре новые станции — "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово", а также переоборудовать и реконструировать станцию "Саларьево".
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