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Закрыт южный вестибюль станции «Орехово»
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Южный вестибюль станции «Орехово» закрыли из-за реконструкции 

Москва24 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Южный вестибюль станции "Орехово" Замоскворецкой линии метро закрыли в связи с ремонтом пассажирской зоны до 19 июля, передает Агентство "Москва".
"Выход со станции к Шипиловскому проезду будет закрыт, так как в пассажирской зоне с 6 июля запланированы ремонтные работы. Штатный режим работы вестибюля возобновится 19 июля вместе с открытием станции", — сообщила пресс-служба столичной подземки.
До 19 июля вход в метро будет открыт с улицы Баженова. Подсказать маршрут в дни закрытия пассажирам помогут сотрудники центра обеспечения мобильности.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект Большой кольцевой линии метро от станции "Каширская" до "Текстильщиков".
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