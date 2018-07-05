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Модернизация ТЭЦ улучшила экологию в городе
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Модернизация московских ТЭЦ улучшила экологию в городе 

Москва меняется 5 июля 2018
Фото: twitter.com/MosSobyanin
Модернизация московских ТЭЦ благоприятно повлияла на экологическую обстановку в столице. В зимний период времени ТЭЦ прекратили топить мазутом, и над городом исчезло черное облако. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Улучшить экологию в городе помогла работа 7 новых парогазовых установок на ТЭЦ, мощность которых выросла в 1,5 раза.
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