Модернизация ТЭЦ улучшила экологию в городе

Модернизация московских ТЭЦ благоприятно повлияла на экологическую обстановку в столице. В зимний период времени ТЭЦ прекратили топить мазутом, и над городом исчезло черное облако. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Тогда заработали 7 парогазовых установок: они не вредят экологии и энергоэффективны. Например, мощность ТЭЦ-20 выросла в полтора раза. А сейчас компания начинает программу по замене устаревшего оборудования. pic.twitter.com/ha8vLJTH8i— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 июля 2018 г.
Улучшить экологию в городе помогла работа 7 новых парогазовых установок на ТЭЦ, мощность которых выросла в 1,5 раза.