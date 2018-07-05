Модернизация ТЭЦ улучшила экологию в городе

Тогда заработали 7 парогазовых установок: они не вредят экологии и энергоэффективны. Например, мощность ТЭЦ-20 выросла в полтора раза. А сейчас компания начинает программу по замене устаревшего оборудования. pic.twitter.com/ha8vLJTH8i— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 июля 2018 г.