Москва заняла пятое место среди всех городов мира по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в международном рейтинге по среднему уровню знаний школьников. Соответствующую информацию разместили на портале мэра и правительства Москвы в четверг, 5 июля.

Сингапур, Канада и Финляндия. Ранее, на одной из встреч с жителями Южного округа, градоначальник Сергей Собянин сообщил о том, что столицу обогнали только Шанхай

Рейтинг был составлен международными экспертами на основании знаний учеников, развития информационной структуры, дополнительного образования и индивидуальных талантов.

«Если раньше в Москве было только 70 элитных школ, а все остальные им сильно уступали, то сегодня во всех районах Москвы школы очень добротные», — подчеркнул на встрече Сергей Собянин.

По его словам, в последние годы качество столичного образования увеличилось в два раза.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/05/42465/