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Москва заняла пятое место среди всех городов мира по уровню знаний школьников
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Москва заняла пятое место среди всех городов мира по уровню знаний школьников 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 5 июля 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Москва заняла пятое место в международном рейтинге по среднему уровню знаний школьников. Соответствующую информацию разместили на портале мэра и правительства Москвы в четверг, 5 июля.
Ранее, на одной из встреч с жителями Южного округа, градоначальник Сергей Собянин сообщил о том, что столицу обогнали только Шанхай, Сингапур, Канада и Финляндия.
Рейтинг был составлен международными экспертами на основании знаний учеников, развития информационной структуры, дополнительного образования и индивидуальных талантов.
«Если раньше в Москве было только 70 элитных школ, а все остальные им сильно уступали, то сегодня во всех районах Москвы школы очень добротные», — подчеркнул на встрече Сергей Собянин.
По его словам, в последние годы качество столичного образования увеличилось в два раза.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/05/42465/
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