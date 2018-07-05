За пределами центра: как малый бизнес осваивает парки

Самыми востребованными парками на аукционах на право размещения торговых объектов оказались парки усадьбы Коломенское и музея-заповедника «Царицыно».

Предприниматели активно участвуют в городских аукционах, победа в которых дает право открыть торговые точки со сладостями, снеками и напитками в столичных парках. Малый бизнес готов размещать объекты не только в парках Центрального административного округа, но и за его пределами, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев на деловом завтраке с предпринимателями.

«О желании малого бизнеса торговать именно в крупных парках, за пределами ЦАО, говорят итоги аукционов на право торговли в парках Москвы с начала 2018 года. Самая серьезная конкуренция наблюдалась на аукционах на право размещения объектов в парках усадьбы Коломенское и музея-заповедника «Царицыно», где в среднем на лот претендовали по шесть участников, а средняя итоговая цена увеличивалась в восемь или девять раз», — отметил Геннадий Дегтев.

Например, небольшая торговая сеть «Мороженка» из Башкортостана пришла в московские парки с помощью городского аукциона, рассказал владелец предприятия Алмас Фагамов.

«Мороженое ручной работы и молочные коктейли теперь можно найти в московских парках. Большая часть наших киосков расположена за пределами Садового кольца, в парках с большой территорией, предназначенной для длительных прогулок и полноценного отдыха, в частности в парке «Сокольники», Перовском и Бабушкинском парках. Также работает киоск и в саду имени Баумана. Место это хорошо проходимое, торговля идет», — отметил бизнесмен.

На аукционах на право размещения торговых точек в центральных парках конкуренция была более сдержанной. Например, в саду имени Баумана и в саду «Эрмитаж» в среднем на лот претендовали по три участника, а стоимость прав на размещение увеличилась в полтора раза.

Всего с начала года на единой торговой площадке прошло 163 аукциона на право размещения киосков, торговых автоматов и передвижных торговых объектов (тележек). На участие в них было подано более 650 заявок. Сейчас на аукционы выставлены права торговли в 26 точках в саду имени Баумана, Лианозовском, Перовском и Измайловском парках.