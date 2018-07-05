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БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией
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БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией 

Mos.ru 5 июля 2018
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Первый участок линии открыли зимой этого года. Сейчас работают пять станций — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр».
Большая кольцевая линия столичной подземки — крупнейший проект в области метростроения. Она станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «В контакте».
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Протяженность БКЛ составит 69 километров, на ней откроют 31 станцию. Также предусмотрено 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, пять пересадок на Московские центральные диаметры и 11 пересадок на линии железной дороги.
Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами Большой кольцевой линии станут «Деловой центр», «Нижняя Масловка», «Нижегородская», «Улица Новаторов» и ряд других. Завершить строительство планируется в 2021–2022 годах.
Первый участок БКЛ открыли зимой. Он включает пять станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвскую», «Шелепиху» и «Деловой центр».
Во время строительства рабочие оставят заделы, которые позволят присоединить к линии новые радиусы: Рублево-Архангельскую ветку (на станции «Улица Народного Ополчения»), Коммунарскую линию (на станции «Улица Новаторов») и перспективную линию в районы Восточное и Западное Бирюлево и в Щербинку (на станции «Кленовый бульвар»).
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