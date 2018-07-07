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Английских болельщиков в Рязани встречали усиленный наряд полиции и скорая
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Английских болельщиков в Рязани встречали усиленный наряд полиции и скорая 

АиФ Рязань 7 июля 2018
Фото: АиФ Рязань
Вечером 6 июля на вокзале Рязань-1 пассажирский поезд сообщением Москва — Самара встречали транспортная полиция и бригада скорой медицинской помощи. Наряд полиции усилии на случай внештатных ситуаций с участием английских и шведских болельщиков, спешащих поддержать свои команды в Самару.
За 12 минут стоянки несколько десятков английских болельщиков успели сбегать до ближайших супермаркетов, затариться алкоголем и выпить по банке пива на перроне вокзала. Никаких инцидентов за это время не произошло.
«На самых важных участках дороги в момент движения поездов с болельщиками присутствуют ремонтные бригады, чтобы в случае поломки оперативно исправить её и не задерживать гостей», — рассказал мастер ремонтной бригады Александр. — Несмотря на то, что Рязань не принимает матчи Чемпионата мира, нагрузка на железнодорожную связь значительно увеличилась».
Напомним, матч четвертьфинала между Швецией и Англией состоится 7 июля в Самаре в 17:00.
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