Английских болельщиков в Рязани встречали усиленный наряд полиции и скорая

Вечером 6 июля на вокзале Рязань-1 пассажирский поезд сообщением Москва Самара встречали транспортная полиция и бригада скорой медицинской помощи. Наряд полиции усилии на случай внештатных ситуаций с участием английских и шведских болельщиков, спешащих поддержать свои команды в Самару.

За 12 минут стоянки несколько десятков английских болельщиков успели сбегать до ближайших супермаркетов, затариться алкоголем и выпить по банке пива на перроне вокзала. Никаких инцидентов за это время не произошло.

«На самых важных участках дороги в момент движения поездов с болельщиками присутствуют ремонтные бригады, чтобы в случае поломки оперативно исправить её и не задерживать гостей», — рассказал мастер ремонтной бригады Александр. — Несмотря на то, что Рязань не принимает матчи Чемпионата мира, нагрузка на железнодорожную связь значительно увеличилась».