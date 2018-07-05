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В Марьино появится новый учебный центр
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Центр дополнительного образования для взрослых и детей откроют в Марьине в 2019 году 

Москва24 5 июля 2018
Фото: ТАСС
Центр дополнительного образования для взрослых и детей откроется в столичном районе Марьино в 2019 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"В следующем году в Марьино появится учебный центр допобразования для взрослых и детей", — написал мэр. По словам Собянина, в новом центре организуют классы декоративно-прикладного искусства, рисунка и пения. "На прилегающей территории сделаем места для отдыха и парковку", — добавил мэр столицы.
Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве новых школ и детских садов в столице. По словам мэра, новый корпус школы № 1002 возведут в районе Солнцево, а на Волоколамском шоссе появится новый детский сад. Кроме того, мэр сообщил о планах по масштабному ремонту здания детской школы искусств "Старт" в Хамовниках.
К 2020 году за счет бюджета в столице построят 74 объекта образования, в том числе 26 школ, 20 блоков начальных классов и 28 детских садов.
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