В Марьино появится новый учебный центр

В следующем году в Марьино появится учебный центр допобразования для взрослых и детей. В нем будут классы декоративно-прикладного искусства, рисунка и пения. На прилегающей территории сделаем места для отдыха и парковку. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 июля 2018 г.