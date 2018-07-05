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На ВДНХ появилась новая трамвайная остановка
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На ВДНХ появилась новая трамвайная остановка 

Москва меняется 5 июля 2018
Фото: twitter.com/mosgortrans_ru
На ВДНХ появилась современная трамвайная остановка «венского» типа. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает «Мосгортранс».
July 3, 2018
Отмечается, что совсем скоро на остановках появятся электронные табло, высокоскоростной беспроводной интернет и зарядные станции для мобильных гаджетов.
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