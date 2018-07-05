На ВДНХ появилась новая трамвайная остановка

На ВДНХ появилась современная трамвайная остановка «венского» типа. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает «Мосгортранс».

Новая трамвайная остановка у метро «ВДНХ». С высокими платформами и широкими козырьками (и вообще красиво). Скоро — электронные табло, Wi-Fi, USB-зарядки. Как вам? pic.twitter.com/ZxI4u7GGKu— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 3 июля 2018 г.

July 3, 2018

Отмечается, что совсем скоро на остановках появятся электронные табло, высокоскоростной беспроводной интернет и зарядные станции для мобильных гаджетов.