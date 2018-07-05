Названы самые востребованные специальности в Москве

Спрос на строителей вырос в Москве по итогам второго квартала 2018 года. Им в среднем предлагали 66,5 тысяч рублей в месяц, а самыми низкооплачиваемыми стали студенты и соискатели без опыта работы, которым обещали в среднем 41,6 тысячу рублей. Об этом «360» сообщил портал «Avito Работа».

В число наиболее востребованных специалистов также вошли профессионалы автобизнеса, перевозчики, рестораторы и турагенты. Среди соискателей наиболее популярны категории «строительство», «транспорт, логистика» и «без опыта, студенты».

Москва заняла первое место по размеру зарплаты — 52,1 тысячи рублей в месяц. В целом по стране средняя зарплата находится на уровне — 34, 9 тысячи рублей.

За 12 месяцев самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на группу «строительство», а самое большое снижение наблюдается в «продажах».