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Названы самые востребованные специальности в Москве
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Названы самые востребованные специальности в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спрос на строителей вырос в Москве по итогам второго квартала 2018 года. Им в среднем предлагали 66,5 тысяч рублей в месяц, а самыми низкооплачиваемыми стали студенты и соискатели без опыта работы, которым обещали в среднем 41,6 тысячу рублей. Об этом «360» сообщил портал «Avito Работа».
В число наиболее востребованных специалистов также вошли профессионалы автобизнеса, перевозчики, рестораторы и турагенты. Среди соискателей наиболее популярны категории «строительство», «транспорт, логистика» и «без опыта, студенты».
Москва заняла первое место по размеру зарплаты — 52,1 тысячи рублей в месяц. В целом по стране средняя зарплата находится на уровне — 34, 9 тысячи рублей.
За 12 месяцев самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на группу «строительство», а самое большое снижение наблюдается в «продажах».
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