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В «Зарядье» установили новые скульптуры
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Скульптуры мастеров из Китая и Великобритании установили в парке «Зарядье» 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Скульптуры мастеров из Китая, Великобритании и Германии смогут увидеть гости парка "Зарядье" в Москве. Работы пробудут в парке до конца года, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.
"Выставка современного искусства открылась в "Зарядье". Скульптуры в стиле паблик-арт начали устанавливать в разных частях парка. Паблик-арт — это популярное по всем мире искусство, которое создается специально для общественных городских пространств", — говорится в сообщении.
Всего в парке будет три скульптуры. При входе в "Зарядье" установили четырехметровую фигуру "Бесконечная кривая" китайского художника Веньцинь Чень. Она выполнена из нержавеющей стали и имеет форму кольца.
Скульптура "Тюльпан" британского художника Симона Хемпселла находится под стеклянным навесом. Арт-объект из листовой и нержавеющей стали в два метра высотой и весом около 60 кг повторяет форму цветка.
Также до конца июля в парке поставят еще один объект — трехметровую движущуюся скульптуру в виде флюгера, созданную немецким скульптором Майклом Хисчером.
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