В «Зарядье» установили новые скульптуры

Скульптуры мастеров из Китая и Великобритании установили в парке «Зарядье»

"Выставка современного искусства открылась в "Зарядье". Скульптуры в стиле паблик-арт начали устанавливать в разных частях парка. Паблик-арт — это популярное по всем мире искусство, которое создается специально для общественных городских пространств", — говорится в сообщении.

Всего в парке будет три скульптуры. При входе в "Зарядье" установили четырехметровую фигуру "Бесконечная кривая" китайского художника Веньцинь Чень. Она выполнена из нержавеющей стали и имеет форму кольца.

Скульптура "Тюльпан" британского художника Симона Хемпселла находится под стеклянным навесом. Арт-объект из листовой и нержавеющей стали в два метра высотой и весом около 60 кг повторяет форму цветка.

Также до конца июля в парке поставят еще один объект — трехметровую движущуюся скульптуру в виде флюгера, созданную немецким скульптором Майклом Хисчером.