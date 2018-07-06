Озвучено число перевезенных шаттлами болельщиком

Более 300 тысяч болельщиков в Москве перевезли шаттлы во время ЧМ

Бесплатные автобусы-шаттлы перевезли свыше 300 тысяч болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Автобусы с литерой S ездят до аэропортов, метро, стадионов "Лужники" и "Спартак" . Они совершили более 22 тысяч рейсов.

Транспорт курсирует с интервалом от двух до 10 минут. Для бесплатного проезда необходимо представить контролеру или водителю паспорт болельщика и билет на игру. В дни игр бесплатно доступны также 45 действующих маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев.