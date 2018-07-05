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Московские школы вошли в пятерку лучших по качеству образования
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Московские школы вошли в пятерку лучших по качеству образования 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 5 июля 2018
Фото: Чертаново Южное
Уровень знаний, которые дают столичные школы, соответствуют пятому месту в мировом рейтинге. Информацию об этом опубликовал портал мэра и правительства Москвы в четверг, 5 июля.
В списке лучших также значатся Сингапур, Шанхай, Гонконг и Хельсинки. Как отметил на встрече с жителями Южного округа мэр Москвы Сергей Собянин, к таким выводам пришла независимая комиссия Объединенного экономического союза, к которой обратились столичные власти с просьбой дать объективную оценку московскому школьному образованию. Международные специалисты присудили Москве пятое место, и это, по словам мэра, не единственное подтверждение солидного качества московских школ.
«Мы понимаем, что идеального нет ничего, но нам удалось сделать так, что школьное образование во всех наших районах, что в Нагатинском затоне, что в Хамовниках — оно все хорошего качества. Если раньше в Москве было только 70 элитных школ, а все остальные им сильно уступали, то сегодня во всех районах Москвы школы очень добротные, — признался Сергей Собянин и подытожил, — Качество образования за последние годы выросло в два раза. Если среди победителей всероссийских олимпиад два года назад москвичей было 23%, то в этом году — 51%».
Международная комиссия оценивала московские школы по нескольким основным показателям: индивидуальным талантам, знаниям школьников, востребованности дополнительного образования и развитию информационной инфраструктуры.
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