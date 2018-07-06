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Посетителей Рижского вокзала поздравят с Днем семьи, любви и верности
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Посетителей Рижского вокзала поздравят с Днем семьи, любви и верности 

Управа района Мещанский города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Посетителей Рижского вокзала 6 июля будет встречать пара молодых людей в русских национальных костюмах. Они поздравят москвичей и гостей столицы с Днем семьи, любви и верности.
Волонтеры в этот день раздадут посетителям вокзала символические подарки и открытки, на которых изображен символ праздника — белая ромашка, отметили на сайте газеты «Вечерняя Москва».
В пресс-службе Московской железной дороги уточники, что поздравлять горожан будут с 15:00 до 17:00.
Кстати, в этот день на Казанском и Ярославском вокзалах организуют бесплатные фотозоны, посвященные Дню семьи, любви и верности.
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