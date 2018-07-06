Посетителей Рижского вокзала поздравят с Днем семьи, любви и верности

Посетителей Рижского вокзала 6 июля будет встречать пара молодых людей в русских национальных костюмах. Они поздравят москвичей и гостей столицы с Днем семьи, любви и верности.

Волонтеры в этот день раздадут посетителям вокзала символические подарки и открытки, на которых изображен символ праздника — белая ромашка, отметили на сайте газеты «Вечерняя Москва»

В пресс-службе Московской железной дороги уточники, что поздравлять горожан будут с 15:00 до 17:00.

Кстати, в этот день на Казанском и Ярославском вокзалах организуют бесплатные фотозоны, посвященные Дню семьи, любви и верности.