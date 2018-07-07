В Москве пройдет день Русского географического общества

День Русского географического общества (РГО) пройдет в субботу в Москве на ВДНХ, посетители узнают о природе и народах России, сообщает общество.
"На дне РГО, который пройдет в доме культуры ВДНХ, состоятся показы фильмов, снятых при поддержке общества. Также все желающие смогут полюбоваться снимками диких животных, подводного мира, природных и культурных достопримечательностей России на фотовыставке финалистов конкурса "Самая красивая страна", — говорится в сообщении.
Кроме того, посетители дома культуры станут участниками географической викторины и соревнований по сбору карты, сыграют в этнографические игры "Мемори", "Угадай животных" и "Адмирал: эпоха парусных сражений".
"На мастер-классе "Урал — гора самоцветов" гости узнают о "самоцветной полосе России", которая расположена на юге Урала, и поучаствуют в настоящем минералогическом практикуме — определят свойства более 20 камней", — уточнили в РГО.
Также гостей географического праздника ждут познавательные лекции. Так, экскурсовод этнопарка "Кочевник" Сергей Хлыстов расскажет об истории кочевых народов и как они взаимодействовали с русичами. Директор музея кочевой культуры Константин Куксин в свою очередь расскажет о жизни одного из самых малоизученных народов планеты — тувинцах-тоджинцах (тоджаларах), а также об их родственниках в Монголии — цаатанах.