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Праздничные программы в честь Дня семьи пройдут в 16 московских парках
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Праздничные программы в честь Дня семьи пройдут в 16 московских парках 

РИАМО 18 часов назад
Фото: РИАМО
Департамент культуры города Москвы подготовил праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России в воскресенье, бесплатные концерты, выставки, конкурсы и мастер-классы пройдут в 16 столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Интересно провести время можно будет в «Сокольниках», «Зарядье», саду «Эрмитаж», «Царицыне», Бабушкинском и других парках. Гостей ждут бесплатные концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы и другие развлечения. Мероприятия в большинстве парков начнутся в 13:00 и будут идти до 17:00», — говорится в сообщении.
В саду имени Баумана гостей встретят аниматоры на ходулях и в костюмах мимов. Всем желающим они будут дарить главный символ праздника — ромашки. Кроме того, горожане смогут сфотографироваться напротив трех цветочных арок с ромашками, которые можно найти недалеко от входа в парк. Посетителей также ждет джазовый концерт и встреча с Туттой Ларсен и Ирэной Понарошку. Развлекательная программа в парке продлится с 12:00 до 16:00.
В музее-заповеднике «Царицыно» с 14:00 до 21:00 состоится фестиваль «Московская семья». На большой сцене под открытым небом выступят известные музыканты и артисты, в их числе Кристина Орбакайте, Дмитрий и Инна Маликовы, группы «Самоцветы» и «Новые Самоцветы». После концерта всем супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, вручат медали «За любовь и верность».
Также в этот день в парке в третий раз сыграют «Большую свадьбу». В музее-заповеднике в этот день проведут семь церемоний бракосочетания для столичных пар. Самые маленькие гости парка смогут посетить детский городок с сухим бассейном, поучаствовать в спортивных играх, конкурсах и мастер-классах.
Праздничные концерты также организуют в парках «Фили», «Сокольники» и «Зарядье». А в музее-заповеднике «Коломенское» можно будет посмотреть танцевальные номера и инсценировки свадеб в костюмах разных исторических эпох.
Полный список московских парков, где будут отмечать День семьи, можно посмотреть на официальном сайте мэра столицы.
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