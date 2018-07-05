Названы сроки строительства новых станций «салатовой» ветки

Протяжённость нового участка составит около 3,7 километра

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от «Селигерской» до «Лианозово» планируется достроить в 2022 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, протяжённость участка составит порядка 3,7 километра. На нём будет возведут две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Хуснуллин также рассказал о том, что обе станции будут построены открытым способом, пишет «Интерфакс»

Позднее «салатовую» ветку продлят ещё на одну станцию в посёлке Северном. На данный момент этот участок проектируется.