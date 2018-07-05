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Названы сроки строительства новых станций «салатовой» ветки
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Названы сроки строительства новых станций «салатовой» ветки 

News.ru 5 июля 2018
Фото: АГН «Москва»/Антон Кардашов
Протяжённость нового участка составит около 3,7 километра
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от «Селигерской» до «Лианозово» планируется достроить в 2022 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, протяжённость участка составит порядка 3,7 километра. На нём будет возведут две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Хуснуллин также рассказал о том, что обе станции будут построены открытым способом, пишет «Интерфакс».
Позднее «салатовую» ветку продлят ещё на одну станцию в посёлке Северном. На данный момент этот участок проектируется.
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