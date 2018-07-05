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Москвичам предложат бесплатно провериться на рак
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Москвичи смогут пройти бесплатное обследование на рак 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Масштабная программа по раннему выявлению наиболее распространённых онкозаболеваний "Я выбираю здоровое будущее" пройдёт в Москве с 7 июля по 22 сентября, в этот период каждую субботу москвичи смогут бесплатно пройти обследование на рак молочной железы, рак яичников и рак предстательной железы, сообщил журналистам глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
"В 11 московских округах каждую субботу одна из поликлиник с 8.00 и до 14.00 откроет свои двери для того, чтобы мужчины после 40 лет и женщины в любом возрасте пришли в поликлинику и бесплатно прошли этот лабораторный тест", — рассказал Хрипун.
Как пояснил глава департамента, в список поликлиник, в которых будет проводиться акция, включены 74 взрослые поликлиники столицы, но каждую субботу скрининг будет проводиться по принципу "один округ — одна поликлиника".
"Состав этих поликлиник будет меняться "карусельным" образом. В течение месяца или чуть больше мы на электронный адрес пришлём результаты. И в том случае, если будет выявлено отклонение лабораторных показателей от нормы, мы активно будем звать к себе тех москвичей, у кого выявят проблемы", — добавил Хрипун.
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