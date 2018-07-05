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Зарплата сотрудников столичных библиотек вырастет на 30%
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Зарплата сотрудников столичных библиотек вырастет на 30% 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Зарплата сотрудников московских библиотек с 2018 года вырастет на 30%. Такое решение было принято на Совете директоров публичных библиотек Москвы.
Сейчас средняя заработная плата в библиотеках Москвы составляет около 63 тысяч рублей — это расчетная цифра между зарплатой руководителя и рядового библиотекаря, включающая в себя окладную и стимулирующие части с учетом отработанного времени.
Решение об увеличении средней заработной платы было принято в соответствии с решением Мэра Москвы от 28 мая 2018 года о выделении гранта Мэра Москвы на повышение заработной платы основному персоналу списочного состава согласно отработанному времени.
Отмечается, что первый грант сотрудники библиотек получат уже в сентябре 2018 года.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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