Зарплата сотрудников столичных библиотек вырастет на 30%

Зарплата сотрудников московских библиотек с 2018 года вырастет на 30%. Такое решение было принято на Совете директоров публичных библиотек Москвы

Сейчас средняя заработная плата в библиотеках Москвы составляет около 63 тысяч рублей — это расчетная цифра между зарплатой руководителя и рядового библиотекаря, включающая в себя окладную и стимулирующие части с учетом отработанного времени.

Решение об увеличении средней заработной платы было принято в соответствии с решением Мэра Москвы от 28 мая 2018 года о выделении гранта Мэра Москвы на повышение заработной платы основному персоналу списочного состава согласно отработанному времени.

Отмечается, что первый грант сотрудники библиотек получат уже в сентябре 2018 года.

Сообщение Зарплата сотрудников столичных библиотек вырастет на 30% появились сначала на Москва Меняется.