Пассажиров электробусов развлекут роликами

Новые автобусы и электробусы в российской столице оборудуют медиаэкранами, заявил журналистам директор службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев в четверг.
На данный момент такими экранами оборудованы все трамваи нового поколения "Витязь-М". На экранах отображается информация о маршруте следования, остановках и пересадках. Кроме этого, медиаэкраны во время чемпионата мира по футболу транслируют ролики, где болельщики со всего мира передают приветы, также в онлайн-режиме отображаются сведения о матчах.
"Да, медиапанели будут установлены и в автобусах, и электробусах, которые Москва покупает новые. То есть мы не модернизируем старые. На них будет выводиться контент по тем маршрутам, где будет ходить этот транспорт. Конечно, в техническом задании на электробус указано требование по панелям, причем у электробусов — даже по внешним", — сказал он.