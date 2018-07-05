Пассажиров электробусов развлекут роликами

В новых автобусах Москвы установят медиаэкраны

Новые автобусы и электробусы в российской столице оборудуют медиаэкранами, заявил журналистам директор службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев в четверг.

На данный момент такими экранами оборудованы все трамваи нового поколения "Витязь-М". На экранах отображается информация о маршруте следования, остановках и пересадках. Кроме этого, медиаэкраны во время чемпионата мира по футболу транслируют ролики, где болельщики со всего мира передают приветы, также в онлайн-режиме отображаются сведения о матчах.