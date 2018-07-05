Детский город-сад возведут на Тверском бульваре

Детский город-сад с цветниками и игровыми зонами возведут на Тверском бульваре ко Дню города

Детский город-сад с цветниками и игровыми зонами создадут на Тверском бульваре ко Дню города в рамках московского конкурса «Цветочный джем» — 2018. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Знаменитый британский архитектор, художник и урбанист Питер Финк и один из лучших ландшафтных дизайнеров Великобритании Мэтью Чайлдс подготовили для московского конкурса «Цветочный джем» — 2018 специальный проект «Не торопись!». В конце августа на Тверском бульваре появится настоящий детский город-сад с цветниками, выставочными садами, игровыми зонами, местами для отдыха и детской садовой школой, где юные посетители освоят азы ландшафтного дизайна», — рассказали в оргкомитете.

Авторы проекта поясняют, что цветочный город задуман как призыв не торопиться и «насладиться текущим моментом — настоящим и прекрасным».

«Мы, взрослые, постоянно торопимся и не можем насладиться текущим моментом — настоящим и прекрасным. Но дети способны на это. Мы их все время торопим, говорим: «Подними подбородок», «Выпрямись», «Смотри вперед». А они могут часами наблюдать за дождевым червем вместо того, чтобы идти в ванную; они видят красоту в сорняках и трещинах на асфальте. Наш проект — это предложение не торопиться. Остановитесь рядом со своим ребенком, спросите: «Что ты сейчас делаешь? Можно ли к тебе присоединиться?». Не торопитесь. И вы заметите то, что есть прекрасного в жизни прямо сейчас, в этот самый момент», — добавил М. Чайлдс.

В оргкомитете уточнили, что детский цветочный город расположится по всей длине Тверского бульвара. Здесь установят разноцветные деревянные конструкции, некоторые из них станут клумбами с цветами, другие — в песочницы с цветным песком.

«Также на Тверском бульваре появятся гигантские «следы» человеческих ног. Также установят скамейки в форме разомкнутых колец, располагающие к тому, чтобы люди сидели, глядя друг на друга, и гигантские «сказочные» цветочные горшки с деревьями и цветущими растениями. Кроме того, здесь откроется детская садовая школа, где мастера ландшафтного дизайна познакомят маленьких посетителей с азами этого искусства и помогут создать собственный цветник», — сообщили в оргкомитете.

В этом году в Москве во второй раз проходит Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Прием заявок стартовал в феврале, а проекты участников можно будет увидеть в Москве в конце августа. В этом году финал конкурса приурочен к празднованию Дня города 8 сентября.

Для создания ландшафтных садов в рамках конкурса будет использовано более 4 млн живых цветов и растений.