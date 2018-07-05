Метро дотянут до Лианозово

Метро придет в Лианозово

Строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Лианозово» планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра Марата Хуснуллина, протяженность участка составит около 3,7 километра. На нем разместятся две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Их построят открытым способом, а перегоны сделают с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов. Подрядчиком на строительство нового участка салатовой ветки стала компания «Мосметрострой».

Хуснуллин отметил, что в будущем линию продлят еще на одну станцию в поселке Северный. На данный момент этот участок проектируется.