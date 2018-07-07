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Вестибюль «Воробьевых гор» работает только на вход
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Вестибюль станции метро «Воробьевы горы» работает только на вход 

РИАМО 7 июля 2018
Фото: студия Артемия Лебедева
Пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии московского метро только на вход после матча между Россией и Хорватией, трансляция которого проходила в фан-зоне на Воробьевых горах, сообщается в аккаунте в Twitter столичной подземки.
Сейчас болельщики покидают территорию фан-зоны на Воробьевых горах, где смотрели матч Россия — Хорватия. Несмотря на поражение национальной сборной, зрители поддерживают российских футболистов.
«Южный вестибюль станции «Воробьевы горы» работает только для входа. Для выхода можно пользоваться северным вестибюлем», — говорится в сообщении.
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