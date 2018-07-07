Вестибюль «Воробьевых гор» работает только на вход

Вестибюль станции метро «Воробьевы горы» работает только на вход

Пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии московского метро только на вход после матча между Россией Хорватией , трансляция которого проходила в фан-зоне на Воробьевых горах, сообщается в аккаунте в Twitter столичной подземки.

Сейчас болельщики покидают территорию фан-зоны на Воробьевых горах, где смотрели матч Россия — Хорватия. Несмотря на поражение национальной сборной, зрители поддерживают российских футболистов.