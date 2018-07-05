Акинфеев пополнил Московский зоопарк

В Московском зоопарке теперь живет степной орел Акинфеев

В Московском зоопарке недавно появившийся на свет степной орел получил имя в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас птенец подрастает и набирается сил, уже сменил пух на взрослое оперение. Через пару недель он начнет покидать гнездо и осваивать вольер.

Степные орлы обладают острым зрением, молниеносной реакцией. Птица способна разглядеть жертву с большого расстояния, после чего пикирует на нее с высоты, не оставляя никакого шанса.

1 июля сборная России одержала победу над Испанией в серии пенальти. Вратарь Акинфеев отразил два удара, что позволило России выйти в четвертьфинал.