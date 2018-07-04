Капремонт Музея морского флота начнется в 2019 году

Капремонт Музея морского флота в Замоскворечье начнется в 2019 году

Капитальный ремонт двух корпусов Музея морского флота в Замоскворечье планируют начать в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.

По информации префектуры, работы в двух корпусах музея должны стартовать в начале 2019 года. Как уточнил музейный сотрудник Сергей Бабаев , историческое здание музея отреставрируют, а другое − перестроят.