Собянин утвердил проект планировки территории БКЛ от «Каширской» до «Текстильщиков»

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории Большой кольцевой линии метро от "Каширской" до проектируемой станции "Текстильщики". Текст постановления опубликован на портале мэра и правительства Москвы

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта − участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции "Каширская" до проектируемой станции "Текстильщики", − сказано в постановлении.

Документ также устанавливает новые границы объекта природного комплекса №69 ЮАО "Бульвар по проспекту Андропова", исключив из него участок площадью 0,21 гектара.

Участок БКЛ от "Каширской" до "Текстильщиков" протяженностью 8,7 километра будет проходить под землей через территорию музея-заповедника "Коломенское", пересекать Москву-реку, а затем следовать к станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро.