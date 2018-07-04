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Собянин утвердил проект планировки территории БКЛ
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Собянин утвердил проект планировки территории БКЛ от «Каширской» до «Текстильщиков» 

Москва24 4 июля 2018
Фото: Москва24
Сергей Собянин утвердил проект планировки территории Большой кольцевой линии метро от "Каширской" до проектируемой станции "Текстильщики". Текст постановления опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Утвердить проект планировки территории линейного объекта − участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции "Каширская" до проектируемой станции "Текстильщики", − сказано в постановлении.
Документ также устанавливает новые границы объекта природного комплекса №69 ЮАО "Бульвар по проспекту Андропова", исключив из него участок площадью 0,21 гектара.
Участок БКЛ от "Каширской" до "Текстильщиков" протяженностью 8,7 километра будет проходить под землей через территорию музея-заповедника "Коломенское", пересекать Москву-реку, а затем следовать к станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро.
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