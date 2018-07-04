Более 200 книг раздадут в библиотеке Черемушек

Более 200 книг раздадут москвичам в библиотеке Черемушек

Москве стартовал третий этап проекта «Списанные книги», сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на главу Департамента культуры Александра Кибовского. К акции присоединилась и библиотека № 191 района Черемушки , которая готова раздать читателям более 200 изданий.

В библиотеке Черемушек, которая находится на улице Обручева, дом 51, ждут своих обладателей 219 книг, как отечественных, так и зарубежных авторов. Уточняется, что бронь действует три дня, продлять ее можно два раза. В течение этого времени необходимо приехать за книгами в библиотеку. В день один человек может забронировать не больше десяти книг. Полный список книг можно увидеть на портале списанные-книги.рф.