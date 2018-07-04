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В столице появились необычные светофоры
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В Москве появились светофоры со встроенными громкоговорителями 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: ТАСС
Это пилотный проект. Такие устройства установлены пока лишь на Пушкинской площади и Берниковской набережной.
Громкоговоритель включается, когда в зоне пешеходного перехода загорается зелёный сигнал. Такие светофоры позволят слабовидящим точно знать, сколько времени осталось до красного света.
Просьбу об установке новых «говорящих» устройств можно отправить, в частности, в официальный аккаунт Центра организации дорожного движения или единый транспортный портал.
Ранее Nation News сообщало, что в Москве изменили режим работы светофоров ещё на 22 пешеходных переходах.
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