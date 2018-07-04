В столице появились необычные светофоры

В Москве появились светофоры со встроенными громкоговорителями

Это пилотный проект. Такие устройства установлены пока лишь на Пушкинской площади и Берниковской набережной.

Громкоговоритель включается, когда в зоне пешеходного перехода загорается зелёный сигнал. Такие светофоры позволят слабовидящим точно знать, сколько времени осталось до красного света.

Просьбу об установке новых «говорящих» устройств можно отправить, в частности, в официальный аккаунт Центра организации дорожного движения или единый транспортный портал.