В Москву приедет легендарная группа

В Москве выступит группа Scooter

Легендарная немецкая электронная группа Scooter выступит в Москве рамках юбилейного тура 2 ноября в столичном клубе Adrenaline Stadium, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что группа выступит 30 июня, но концерт был отменен.

Концерт состоится в мирового рамках турне 25 Years Wild & Wild Tour которое стартовало в 2018 году. В сентябре 2017 году группа выпустила свой 19-й студийный альбом "Scooter Forever", признанный критиками одним из лучших в карьере группы.