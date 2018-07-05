Парк «Зарядье» обзавелся мобильным приложением

Парк «Зарядье» выпустил официальное приложение для телефонов на базе iOS. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
#Зарядье запустило мобильное приложение на русском и английском языках. В нем есть интерактивная карта, возможность купить билеты и узнать о ближайших выставках, лекциях и концертах в парке. А еще маршруты для прогулок по столице. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 июля 2018 г.
В официальном приложении «Зарядья» — вся информация о парке: куда сходить, когда и зачем. В приложении вы первыми узнаете о фестивалях, концертах, выставках, показах, лекциях и других событиях парка.