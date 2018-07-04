В Москве пройдет конкурс оперных исполнителей

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VII Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской пройдет в Москве в октябре 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: ТАСС
Москва, 4 июля. С 21 по 25 октября в Москве пройдет VII Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской, основанный великой русской певицей в 2006 году. Учредители конкурса — Министерство культуры Российской Федерации, Департамент культуры города Москвы и Центр Оперного Пения Галины Вишневской.
Международный конкурс оперных артистов проводится в Москве каждые два года; в прошедших шести состязаниях приняло участие более тысячи двухсот молодых певцов из России, стран СНГ, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Китая, КНДР, Монголии. Лауреаты и дипломанты конкурса с успехом выступают в крупнейших театрах России и мира.
В жюри VII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской, возглавляемое художественным руководителем Центра Оперного Пения Ольгой Ростропович, войдут звезды мировой сцены, руководители крупнейших оперных театров, фестивалей и артистических агентств.
Первый тур и Второй тур конкурса пройдут в Центре Оперного Прения Галины Вишневской. I тур — 21-22 октября, II тур — 23 октября. Финал конкурса и Торжественная церемония награждения лауреатов состоятся 25 октября в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 мая по 20 сентября 2018 года. Прием документов — до 25 сентября 2018 года.
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