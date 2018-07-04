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Почти все закупки Москвы перевели в электронный вид
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90 процентов закупок Москвы переведено в электронный вид 

Mos.ru 4 июля 2018
Фото: Мос.ру
Доля столичных закупок, которые проводят в электронном виде, превышает 90 процентов, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«В электронный вид также переведены и закупки малого объема, то есть в городе более пяти лет успешно функционирует и развивается портал поставщиков. Перевести в электронный вид оставшиеся 10 процентов не представляет особой сложности. Региональная информационная система города в сфере закупок полностью готова к изменениям, которые произошли в контрактной системе страны 1 июля. Планируемые до конца года изменения также будут учтены в ближайших обновлениях интернет-платформы», — отметила Наталья Сергунина.
За последние шесть лет динамика объемов электронных закупок в столице составила 30 процентов. Из-за этого выросла конкуренция: в среднем в электронных аукционах участвуют четыре или пять компаний, а начальная максимальная цена контракта снижается на 10–12 процентов.
Опробовать новые способы закупок заказчики Москвы смогут уже в этом году: для них проведут обучающие семинары. Занятия помогут разобраться с нововведениями, которые появились на рынке закупок 1 июля, а также появятся к 1 января, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
«Проведение конкурсов, запросов котировок и предложений сегодня для заказчиков является правом. К тому моменту, когда это станет обязанностью, то есть к 1 января следующего года, заказчики будут себя чувствовать уверенно. Для них проведут серию обучающих мероприятий. Переход от бумажных процедур будет постепенным. Его протестируют в пилотном режиме несколько заказчиков. Затем пошагово расскажем об алгоритме действий и результатах публично», — пояснил он.
С 1 января 2019 года все конкурентные способы закупок переведут в электронный вид. Самостоятельно принимать решение о формате проведения закупочной процедуры заказчики могут с 1 июля.
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