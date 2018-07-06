Движение транспорта ограничили на участке улицы в районе Лефортово

Реконструкция инженерных сетей стала причиной введения ограничения движения автотранспорта на участке улицы Душинская в районе Лефортово.

Ограничение введено на одной полосе на участке улицы Душинская от дома № 9 до дома № 20. При этом, как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, на данном участке обустроены временные уширения проезжей части. Ограничение будет действовать у круглосуточном режиме по 30 октября.

Водителям следует быть внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков и соблюдать правила разметки.