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Движение транспорта ограничили на участке улицы в районе Лефортово
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Движение транспорта ограничили на участке улицы в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 6 июля 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Реконструкция инженерных сетей стала причиной введения ограничения движения автотранспорта на участке улицы Душинская в районе Лефортово.
Ограничение введено на одной полосе на участке улицы Душинская от дома № 9 до дома № 20. При этом, как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, на данном участке обустроены временные уширения проезжей части. Ограничение будет действовать у круглосуточном режиме по 30 октября.
Водителям следует быть внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков и соблюдать правила разметки.
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