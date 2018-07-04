В Черемушкинской библиотеке раздадут москвичам более 200 книг

В столице стартовал третий этап проекта «Списанные книги», сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на главу Департамента культуры Александра Кибовского. Библиотека № 191 района Черемушки готова раздать горожанам более 200 изданий.

В библиотеке Черемушек, которая находится на улице Обручева, дом 51, ждут своих обладателей 219 книг, как отечественных, так и зарубежных авторов. Полный список книг можно увидеть на портале списанные-книги.рф. Также на портале можно выбрать интересующее издание и забронировать его. При этом редкие издания и книжные новинки списываться не будут. Порталом смогут воспользоваться не только частные лица, но и учреждения (другие библиотеки, дома культуры, театры), общественные и коммерческие организации.