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В Черемушкинской библиотеке раздадут москвичам более 200 книг
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В Черемушкинской библиотеке раздадут москвичам более 200 книг 

Управа района Черемушки 45 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
В столице стартовал третий этап проекта «Списанные книги», сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на главу Департамента культуры Александра Кибовского. Библиотека № 191 района Черемушки готова раздать горожанам более 200 изданий.
В библиотеке Черемушек, которая находится на улице Обручева, дом 51, ждут своих обладателей 219 книг, как отечественных, так и зарубежных авторов. Полный список книг можно увидеть на портале списанные-книги.рф. Также на портале можно выбрать интересующее издание и забронировать его. При этом редкие издания и книжные новинки списываться не будут. Порталом смогут воспользоваться не только частные лица, но и учреждения (другие библиотеки, дома культуры, театры), общественные и коммерческие организации.
Напомним, впервые книги централизованно и безвозмездно передали москвичам в 2016 году. За все время существования проекта читателям было передано около 382 тысяч списанных книг из фондов библиотек Москвы.
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