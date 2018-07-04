Вручены премии в области архитектуры и градостроительства

Собянин вручил премии города в области архитектуры и градостроительства

"Я поздравляю вас, лауреатов первой премии в области архитектуры и градостроительства, которая создана специально для вас, чтобы была возможность отобрать лучших из лучших, и от имени москвичей, от имени Москвы хочу сказать вам спасибо. Спасибо, друзья! Поздравляю!", — сказал Собянин.

Кроме того, мэр подчеркнул, что власти стали больше уделять внимания "замечательным проектам". Также Собянин отметил, что у москвичей стали более требовательными к тому, что строят в городе.

Премию учредили в 2017 году. Ее присуждают за разработку наиболее оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых поспособствует перспективному развитию строительной отрасли в столице.

Ранее лучшие архитектурные проекты отмечались премией города Москвы в области литературы и искусства в номинации "Архитектура и дизайн". Премию вручают в канун Дня архитектора, который отмечается 1 июля. Предусмотрено до пяти премий в размере миллиона рублей каждая.

Существует пять номинаций: лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины, лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома эконом-класса, лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома повышенной комфортности, лучшее архитектурно-градостроительное решение офисного и административного объекта, лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта общественного назначения.

Материалы на соискание премии предоставляют организации, общественные объединения, творческие союзы, авторы или коллективы авторы в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. Их рассматривают на заседании Архитектурного совета Москвы под председательством главного архитектора столицы Сергея Кузнецова

Номинантов выбирали из 1,5 тысячи проектов, получивших свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительных решений. На победу в каждой номинации претендовало от трех до шести проектов. Лауреатами стали 17 специалистов в составе 5 творческих коллективов.