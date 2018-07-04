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180 км трамвайных путей построят в Новой Москве
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До 180 км трамвайных путей построят в Новой Москве 

Москва меняется 4 июля 2018
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
К 2025 году длина трамвайных линий в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) может составить 48 км. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«А к 2035 году длина трамвайных линий вырастет до 178 км. Увеличение протяженности сети легкого рельсового транспорта в ТиНАО значительно улучшит возможности перевозки пассажиров», — сказал он.
Как уточняется в сообщении, строительство трамвайных линий планируется по нескольким направлениям. Полный список можно найти на официальном портале городского Стройкомплекса.
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