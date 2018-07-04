До 180 км трамвайных путей построят в Новой Москве

К 2025 году длина трамвайных линий в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) может составить 48 км. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«А к 2035 году длина трамвайных линий вырастет до 178 км. Увеличение протяженности сети легкого рельсового транспорта в ТиНАО значительно улучшит возможности перевозки пассажиров», — сказал он.

Как уточняется в сообщении, строительство трамвайных линий планируется по нескольким направлениям. Полный список можно найти на официальном портале городского Стройкомплекса.