Движение ряда улиц в городе ограничили

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Участки ряда улиц в Москве перекрыли или ограничили для проезда транспорта 

Москва24 4 июля 2018
Фото: Москва-24
Движение транспорта перекрыли или ограничили в нескольких районах столицы. Изменения ввели из-за строительных работ и реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщается на портале ""Московский Транспорт".
В частности, до 31 октября для проведения строительных работ полостью закрыт для движения участок Проектируемого проезда № 1214 между домами №№ 202 и 220б, строение 1.
Кроме того, до 30 октября ограничен проезд по Душинской улице от дома № 9 до дома № 20. На этом участке проходят работы по реконструкции инженерных сетей.
Также отмечается, что до 25 августа ограничен проезд транспорта: в Графском переулке у дома № 9/4, по 3-й Мытищинской улице в районе дома № 8, по 1-й Мытищинской улице от дома № 15/1 до 2-й Мытищинской улицы, по 2-й Мытищинской улице от дома 1/1 до дома № 2/1.
Помимо этого, уточнили в "Московском Транспорте", до 20 июля из-за инженерных работ ограничили проезд по одной полосе Муравской улицы в районе дома № 10. К тому же до 31 июля автомобилисты не смогут проехать по одной полосе Муравской улицы − между 1-й Муравской и 2-й Муравской улицами.
В связи с ограничениями столичным водителям посоветовали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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