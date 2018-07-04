Ещё
В Петербурге начинается второй этап ремонта дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге начинается второй этап ремонта дорог 

АиФ Санкт-Петербург 4 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге стартует второй ремонта городских дорог, сообщает ГАТИ.
Работы по улучшению городских дорожных покрытий стартуют 15-го июля. Заказчики уже оформили разрешительную документацию ГАТИ на проведение работ.
Так движение на участке ул. Глинки от наб. реки Мойки до ул. Декабристов будет ограничено с 16 июля по 20 июля. С 16-го июля по 05-ое августа на ул. Труда — от Большой Морской ул. до ул. Якубовича.
«Мостотрест» в период с 28 июля по 19 августа будет ремонтировать покрытие Кашина моста. В это время движение по мосту будет ограничено.
Планируется начать ремонт на нескольких направлениях:
— Мебельная ул. от Гаккелевской ул. до Туристской ул. ;
— Лермонтовский пр. от ул. Декабристов до наб. р. Фонтанки с перекрестком наб. р. Фонтанки (от ул. Союза Печатников до наб. р. Фонтанки);
— Малый пр. В. О., наб. Макарова до 12-ой и 13-ой линии В. О. ;
— пр. Испытателей от Богатырского пр. до Коломяжского пр.
А также ограничения движения будет введено на мосту Кораблестроителей через р. Смоленку. Время схемы ограничений дорожного пока не согласованы, о начале работ будет сообщено дополнительно.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В «Сапсанах» количество пассажиров выросло на 10% С 7 июля в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения авто В ночь на 11 июля петербургское метро будет работать дольше
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
На Украину надвигается катастрофа321
Россию обвинили в попытке переманить Турцию52
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение