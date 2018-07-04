В Петербурге начинается второй этап ремонта дорог 

В Санкт-Петербурге стартует второй ремонта городских дорог, сообщает ГАТИ.
Работы по улучшению городских дорожных покрытий стартуют 15-го июля. Заказчики уже оформили разрешительную документацию ГАТИ на проведение работ.
Так движение на участке ул. Глинки от наб. реки Мойки до ул. Декабристов будет ограничено с 16 июля по 20 июля. С 16-го июля по 05-ое августа на ул. Труда — от Большой Морской ул. до ул. Якубовича.
«Мостотрест» в период с 28 июля по 19 августа будет ремонтировать покрытие Кашина моста. В это время движение по мосту будет ограничено.
Планируется начать ремонт на нескольких направлениях:
— Мебельная ул. от Гаккелевской ул. до Туристской ул. ;
— Лермонтовский пр. от ул. Декабристов до наб. р. Фонтанки с перекрестком наб. р. Фонтанки (от ул. Союза Печатников до наб. р. Фонтанки);
— Малый пр. В. О., наб. Макарова до 12-ой и 13-ой линии В. О. ;
— пр. Испытателей от Богатырского пр. до Коломяжского пр.
А также ограничения движения будет введено на мосту Кораблестроителей через р. Смоленку. Время схемы ограничений дорожного пока не согласованы, о начале работ будет сообщено дополнительно.