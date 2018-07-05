Каретный сарай усадьбы Лепехиных выставлен на торги по льготной аренде

Каретный сарай, входящий в ансамбль городской усадьбы Лепехиных XVIII века, выставлен на аукцион по программе льготной аренды, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев

Ансамбль усадьбы сформировал архитектурный облик района Андроньевской площади во второй половине XVIII века. Преимущественно здесь жили и торговали купцы.

Объект расположен в 500 метрах от станции метро «Римская». Сейчас он принадлежит Департаменту городского имущества Москвы.

«На аукцион выставлена самая древняя часть усадьбы Лепехиных — каретный сарай площадью 171,4 квадратного метра. Победитель торгов сможет арендовать объект по ставке один рубль за квадратный метр в год, после того как выполнит обязательство по сохранению объекта культурного наследия, коим является каретный сарай», — пояснил Геннадий Дегтев.

Будущему арендатору предстоит провести изыскательные работы, создать проект реставрации и ремонта, реализовать его, а затем приспособить здание под современное использование. На эти работы будет отведено пять лет.

Успех программы и заинтересованность инвесторов

Потенциальные инвесторы заинтересованы в аренде объектов культурного наследия на городских торгах.

«Высокая конкуренция на аукционах по аренде исторических зданий наблюдается ежегодно. По промежуточным данным 2018 года в среднем на лот претендовали по 11 участников. Но высокая конкуренция здесь не самое главное. Благодаря программе льготной аренды и участию в ней добросовестных инвесторов Москве вернули ряд почти утерянных памятников архитектуры», — рассказал Геннадий Дегтев.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана , программа льготной аренды доказала свою эффективность.

«После того как победитель торгов вернет зданию исторический облик, выполнив условия договора аренды, он сможет арендовать объект в течение 49 лет по ставке один рубль за квадратный метр в год. Предстоящие торги — это уникальная возможность получить историческое здание в центре Москвы», — сказал Максим Гаман.

Усадьба Лепехиных и другие восстановленные здания

Благодаря программе льготной аренды восстановлены здания казармы эпохи Екатерины II в Лефортове, садовый павильон усадьбы Лопатиной в переулке Сивцев Вражек и другие объекты.

«Если говорить про усадьбу Лепехиных на Андроньевской площади, то рядом с каретным сараем в 2014 году частный инвестор арендовал северный флигель усадьбы и уже перешел на ставку льготной аренды», — сообщил Геннадий Дегтев.

Одноэтажное здание каретного сарая находится внутри двора усадьбы, на огороженной и охраняемой территории. Начальная цена лота — 823,6 тысячи рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 августа на инвестиционном портале Москвы. Торги пройдут 23 августа.