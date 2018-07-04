Около 60 социальных объектов появилось за шесть лет в Новой Москве 

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На территории Троицкого и Новомосковского административных округов возвели около 60 социальных объектов в течение шести лет. Об этом сообщили 3 июля.
По словам руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, для жителей ТиНАО открыли 58 социальных объектов. Это детские сады и школы.
Владимир Жидкин добавил, то на территории ТиНАО открыли 11 образовательных учреждений в прошлом году. Социальные объекты появляются параллельно с созданием жилых домов. В этом году запланировали создание около 20 школ, детских садов и медицинских учреждений, отметили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.