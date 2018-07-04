С. Собянин рассказал о планах модернизации Мосэнерго

«По всей Москве идет важная работа по подготовке к зимнему отопительному сезону. Готовятся системы водоканала, Мосэнерго, системы электроснабжения, газоснабжения. Важная и нужная работа. Помимо текущей деятельности Мосэнерго в последние годы реконструировало, построило заново целую сеть новых установок, в том числе парогазовых установок, которые повысили эффективность, снизили выбросы», — сказал С. Собянин.

Он отметил, что реконструкция позволила зимой в Москве не применять запасное топливо.