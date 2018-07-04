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Собянин рассказал о планах модернизации Мосэнерго
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С. Собянин рассказал о планах модернизации Мосэнерго 

Агентство «Москва» 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 на юго-западе столицы рассказал о планах модернизации ПАО «Мосэнерго», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«По всей Москве идет важная работа по подготовке к зимнему отопительному сезону. Готовятся системы водоканала, Мосэнерго, системы электроснабжения, газоснабжения. Важная и нужная работа. Помимо текущей деятельности Мосэнерго в последние годы реконструировало, построило заново целую сеть новых установок, в том числе парогазовых установок, которые повысили эффективность, снизили выбросы», — сказал С. Собянин.
Он отметил, что реконструкция позволила зимой в Москве не применять запасное топливо.
«Тем не менее я знаю, что требуется новая программа дополнительного модернизации мощностей Мосэнерго. Поддержим эту программу. Необходимо вводить новые мощности, выводить их строя морально-устаревшие установки. Это важная и нужная работа для повышения энергоснабжения Москвы», — сказал мэр.
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