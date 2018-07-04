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Кандидаты в мэры Москвы: кто они
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Кандидаты в мэры Москвы: кто они 

Рамблер 7 часов назад
Определились соперники Собянина на выборах мэра Москвы. Кто они? Ищите в нашей фотогалерее.
1/7  Пять человек смогли подать документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом рассказали в Мосгоризбиркоме, сообщает агентство «Москва»
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2/7  Михаил Балакин, депутат Мосгордумы, 57 лет. Основатель и бывший владелец промышленно-строительной группы "Су-155". В 2015 году вошел в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние на тот момент журнал оценил в 1,7 млрд долларов
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3/7  Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, 36 лет. Самый молодой кандидат в мэры. Находится под санкциями Евросоюза из-за кризиса на Украине
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4/7  Сейчас Дегтярев занимает пост главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Фото:
5/7  Вадим Кумин, бизнесмен, 45 лет. В его предвыборный штаб войдут писатель Захар Прилепин, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и журналист Максим Шевченко. Выступает против платных парковок и за сохранение нынешнего пенсионного возраста для москвичей. Собирается повысить выплаты столичным пенсионерам за счет отказа от программы "Моя улица"
Фото:
6/7  Илья Свиридов, глава муниципалитета "Таганский", 37 лет. С 2014 года возглавляет муниципальный округ Таганский.Выступает против повышения пенсионного возраста. Является одним из организаторов акции против пенсионной реформы 18 июля в Москве
Фото:
7/7  Действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Победил на мэрских выборах 2013 года, набрав 51,37% голосов избирателей. Выложил Москву плиткой, разработал проект благоустройства улиц, достроил развязки, ввел платные парковки и за год до выборов объявил о самом масштабном своем проекте - программе сноса пятиэтажек
Фото:
Пять человек смогли подать документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом рассказали в Мосгоризбиркоме, сообщает агентство «Москва».
Пройти муниципальный фильтр для участия в выборах мэра Москвы и вовремя сдать документы в Мосгоризбирком смогли только пять кандидатов из 27. Ни один из оппозиционеров в этот список не вошел.
Подписи сдали нынешний мэр Сергей Собянин, который идет на выборы самовыдвиженцем, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы и основатель скандально известной строительной компании СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан»).
Для регистрации в качестве кандидата представителям партий необходимо было собрать минимум 110 подписей муниципальных депутатов в 110 округах Москвы, самовыдвиженцам также заручиться поддержкой не менее 36 тысяч избирателей.
Выборы мэра Москвы могли бы стать одной из самых ярких кампаний по составу участников. О планах побороться за пост градоначальника объявлял артист Никита Джигурда, устроивший во вторник в Мосгоризбиркоме шоу с волынками и килтами и назвавший себя единственным оппозиционером.
Выборы состоятся 9 сентября.
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