Кандидаты в мэры Москвы: кто они 

1/7 Пять человек смогли подать документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом рассказали в Мосгоризбиркоме, сообщает агентство «Москва» Reuters Фото:

2/7 Михаил Балакин, депутат Мосгордумы, 57 лет. Основатель и бывший владелец промышленно-строительной группы "Су-155". В 2015 году вошел в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние на тот момент журнал оценил в 1,7 млрд долларов РИА Новости Фото:

3/7 Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, 36 лет. Самый молодой кандидат в мэры. Находится под санкциями Евросоюза из-за кризиса на Украине Фото: instagram.com/degtyarev_info

4/7 Сейчас Дегтярев занимает пост главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Фото: instagram.com/degtyarev_info

5/7 Вадим Кумин, бизнесмен, 45 лет. В его предвыборный штаб войдут писатель Захар Прилепин, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и журналист Максим Шевченко. Выступает против платных парковок и за сохранение нынешнего пенсионного возраста для москвичей. Собирается повысить выплаты столичным пенсионерам за счет отказа от программы "Моя улица" ТАСС Фото:

6/7 Илья Свиридов, глава муниципалитета "Таганский", 37 лет. С 2014 года возглавляет муниципальный округ Таганский.Выступает против повышения пенсионного возраста. Является одним из организаторов акции против пенсионной реформы 18 июля в Москве Фото: facebook.com/itsviridov