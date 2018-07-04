Кандидаты в мэры Москвы: кто они 

Пять человек смогли подать документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом рассказали в Мосгоризбиркоме, сообщает агентство «Москва».
Пройти муниципальный фильтр для участия в выборах мэра Москвы и вовремя сдать документы в Мосгоризбирком смогли только пять кандидатов из 27. Ни один из оппозиционеров в этот список не вошел.
Подписи сдали нынешний мэр Сергей Собянин, который идет на выборы самовыдвиженцем, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы и основатель скандально известной строительной компании СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан»).
Для регистрации в качестве кандидата представителям партий необходимо было собрать минимум 110 подписей муниципальных депутатов в 110 округах Москвы, самовыдвиженцам также заручиться поддержкой не менее 36 тысяч избирателей.
Выборы мэра Москвы могли бы стать одной из самых ярких кампаний по составу участников. О планах побороться за пост градоначальника объявлял артист Никита Джигурда, устроивший во вторник в Мосгоризбиркоме шоу с волынками и килтами и назвавший себя единственным оппозиционером.
Выборы состоятся 9 сентября.