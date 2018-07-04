Редких птиц обнаружили в городских парках

Редких для Москвы птиц обнаружили в городских парках

Редких для мегаполиса птиц из Красной книги Москвы обнаружили в столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Семейство из четырех ушастых сов нашли в природном парке "Москворецкий" на северо-западе города, а два кулика-перевозчика поселились в Зеленоградском лесопарке.

Последние не появлялись в регионе около пяти лет. Специалисты пояснили, что возвращение краснокнижных птиц говорит о благоприятной экологической обстановке в городе.

Ушастых сов-одиночек можно изредка увидеть на природных территориях Москвы. Однако этим летом пернатые хищники посчитали свили в парке "Москворецкий" гнезда и обзавелись потомством.

Внешне ушастая сова похожа на филина, но почти в два раза меньше его. Длина тела взрослой особи достигает 31–37 сантиметров, а размах крыла — до 98 сантиметров. Она обитает в хвойных лесах европейской и североазиатской частях России

Кулик-перевозчик — один из самых маленьких куликов в природе. В длину он достигает 22 сантиметров, размах крыла — 40 сантиметров. Обычно перевозчик селится у рек и прудов. Кулик умеет хорошо плавать и ныряет на глубину до одного метра. При этом птица может задерживать дыхание до 20 секунд. Ареал обитания этих пернатых — европейская часть страны.

Ранее экологи заметили ондатру в парке "Косинский". Вылезать на берег животное не стало, но заинтересованно рассмотрело посетителей парка, а затем уплыло. Это не характерное для вида поведение, поскольку она отличается осторожностью и обычно избегает людей. По этой причине встретить ее вблизи трудно.