В Московском зоопарке появились птенцы фламинго

В Московском зоопарке появились первые птенцы розового фламинго

В Московском зоопарке у красных (кубинских) и розовых фламинго появились на свет первые четыре птенца, заявили в пресс-службе правительства Москвы

Отмечается, что обычно в кладке фламинго можно найти от одного до двух крупных яиц.

Птенцы фламинго появляются на свет с прямым клювом, однако через 2—3 недели он начинает изгибаться и приобретает характерную для этого вида форму.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе, птенцы не могут издавать громких и пронзительных звуков.

Ранее сообщалось, что в краснодарском сафари-парке появился на свет птенец японского журавля, занесённого в Красную книгу.