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В Московском зоопарке появились птенцы фламинго
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В Московском зоопарке появились первые птенцы розового фламинго 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Московском зоопарке у красных (кубинских) и розовых фламинго появились на свет первые четыре птенца, заявили в пресс-службе правительства Москвы.
Отмечается, что обычно в кладке фламинго можно найти от одного до двух крупных яиц.
Птенцы фламинго появляются на свет с прямым клювом, однако через 2—3 недели он начинает изгибаться и приобретает характерную для этого вида форму.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе, птенцы не могут издавать громких и пронзительных звуков.
Ранее сообщалось, что в краснодарском сафари-парке появился на свет птенец японского журавля, занесённого в Красную книгу.
В начале июня kp.ru передавал, что в зоопарке Новосибирска родились лосята-двойняшки.
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