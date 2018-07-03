Ещё
Активисты начали проверку аптек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активисты начали проверку аптек 

Вечерняя Москва 3 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
5 июля активисты проекта «Безопасная столица» начнут проверять городские аптеки на факт продажи лекарств без рецепта врача.
Решение устроить своеобразный гражданский рейд по фармацевтическим учреждениям было принято после того, как в организацию поступили жалобы на две городские аптеки — в Центральном и Западном административных округах.
— По словам жителей, туда ходят закупаться наркоманы, — сообщил координатор проекта Антон Акишин. — Горожане говорят, что эти люди покупают лекарства, а потом употребляют их в подъездах и даже на детских площадках. Поэтому мы проверим факт продажи в аптеках лекарств без рецепта наркоманам, а также на наличие необходимой лицензии, которая соответствует документации.
Обо всех выявленных нарушениях активисты «Безопасной столицы» отчитаются в письме Росздравнадзору.
К слову, в списке лекарств, которые запрещено продавать без рецепта, на первом месте стоят антибиотики.
Ограничения также распространяются и на ряд сильнодействующих успокоительных препаратов.
Их свободная продажа — грубое нарушение лицензионных требований. За это установлен штраф от четырех до пяти тысяч рублей для индивидуального предпринимателя или должностного лица. Для юрлиц — от 40 до 50 тысяч.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парков Москвы завершат к 1 сентября Режим работы западного вестибюля станции метро «Новогиреево» изменится с 23 часов 6 июля Метро и МЦК за полгода перевезли более 1,3 миллиарда пассажиров
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры62
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»64
На Украину надвигается катастрофа343
Россию обвинили в попытке переманить Турцию70
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение