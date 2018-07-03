Активисты начали проверку аптек

5 июля активисты проекта «Безопасная столица» начнут проверять городские аптеки на факт продажи лекарств без рецепта врача.

Решение устроить своеобразный гражданский рейд по фармацевтическим учреждениям было принято после того, как в организацию поступили жалобы на две городские аптеки — в Центральном и Западном административных округах.

— По словам жителей, туда ходят закупаться наркоманы, — сообщил координатор проекта Антон Акишин. — Горожане говорят, что эти люди покупают лекарства, а потом употребляют их в подъездах и даже на детских площадках. Поэтому мы проверим факт продажи в аптеках лекарств без рецепта наркоманам, а также на наличие необходимой лицензии, которая соответствует документации.

Обо всех выявленных нарушениях активисты «Безопасной столицы» отчитаются в письме Росздравнадзору

К слову, в списке лекарств, которые запрещено продавать без рецепта, на первом месте стоят антибиотики.

Ограничения также распространяются и на ряд сильнодействующих успокоительных препаратов.

Их свободная продажа — грубое нарушение лицензионных требований. За это установлен штраф от четырех до пяти тысяч рублей для индивидуального предпринимателя или должностного лица. Для юрлиц — от 40 до 50 тысяч.